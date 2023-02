Seit 30 Jahren verteilen die Tafeln in Deutschland Lebensmittel an Bedürftige. Wie die Zeitzer Einrichtung mit Kostendruck und höherem Andrang umgeht.

Zeitz/MZ - Auf dem Gelände der Zeitzer Tafel in der Freiligrathstraße kommt es zur Ausgabe am Mittwochmittag nicht zu Gedränge. Nach und nach kommen Besucher, um sich gegen einen kleinen Geldbetrag Lebensmittel zu holen. Die Nachfrage ist dennoch enorm, wie Tristan Alt, der Leiter der Einrichtung, erklärt. Während Anfang vergangenen Jahres etwa 800 Menschen von der Zeitzer Tafel unterstützt wurden, sind es mittlerweile etwa doppelt so viele. Etwa ein Drittel davon seien Kinder, so Alt.