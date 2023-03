Unabhängig von den Ukrainern kamen 2022 mehr Menschen in den Burgenlandkreis. Warum der Weißenfelser Oberbürgermeister am Flüchtlingsgipfel teilnimmt, der Zeitzer OB aber nicht.

ZEITZ/WEISSENFELS/MZ - Im Burgenlandkreis gab es im vergangenen Jahr – unabhängig von den rund 3.770 Ukrainern – einen deutlichen Aufwuchs an Flüchtlingen. Waren es 2021 nach Angaben von Landrat Götz Ulrich (CDU) 266 Menschen, die hier Asyl suchten, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 422 an. Eine Verringerung ist kaum in Sicht, kamen in diesem Jahr doch allein bis Mitte März rund 160 weitere Geflüchtete hinzu, vorrangig aus Syrien und Afghanistan, aber auch Russland.