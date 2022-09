Die Wälder im Raum Zeitz und im Burgenlandkreis leiden immer mehr

ZEITZ/NAUMBURG/MZ - Den Wäldern des Burgenlandkreises geht es schlecht und wird es ausgehend aktueller Klimaprognosen künftig noch schlechter gehen. So lässt sich die Klimakonferenz, die der Burgenlandkreis am Montag erstmalig in der Aula der Kreisvolkshochschule in Naumburg veranstaltet hat und die unter dem Motto „global denken, lokal handeln“ stand, auf den Punkt bringen.