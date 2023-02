Zeitz/MZ - Für die bevorstehende Oberbürgermeisterwahl in Zeitz sucht die Stadtverwaltung noch Wahlhelfer, um die insgesamt 25 Wahllokale betreuen zu können. Insgesamt, so Pressesprecher Lars Werner, werden rund 230 dieser freiwilligen Helfer benötigt. Das Gros der nötigen Unterstützer, gut drei Viertel, sei schon vorhanden. Aber es fehlten eben auch noch 20 Prozent. Wahlhelfer kümmern sich nicht nur um den korrekten Ablauf des Wahlakts, sie gewährleisten auch, dass die abgegebenen Stimmen schnell und sicher ausgezählt und an das Wahlbüro im Rathaus übermittelt werden. Um zum Wahlhelfer berufen werden zu können, müssen die Interessenten in der Stadt wahlberechtigt sein. Bewerben kann man sich im Wahlbüro. Das Wahlbüro in Zeitz ist per E-Mail erreichbar über [email protected]

