Zeitz/MZ/ank. - Für die Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar, sucht die Stadt Zeitz weiterhin Wahlhelfer, die einen reibungslosen Ablauf der Wahl sicherstellen. Insgesamt sind dafür laut Stadt rund 260 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer notwendig. Wer auf diese Art und Weise tätig sein wolle, könne sich an das Wahlbüro im Zeitzer Rathaus wenden (Das Wahlbüro ist per E-Mail über [email protected] erreichbar. Postadresse: Wahlbüro der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz). Die Verwaltung werde die Freiwilligen zur weiteren Absprache kontaktieren, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

In Zeitz sind zur Bundestagswahl etwa 22.000 Frauen und Männer berechtigt, ihre Stimme abzugeben. Wahlberechtigt sind laut Stadt Personen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnen und nicht durch ein Gericht vom Wahlrecht ausgeschlossen worden sind.

„Unsere Wahllokale stehen fest, aber wir brauchen die Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger, damit am Wahltag alles reibungslos abläuft“, appelliert Bürgermeisterin Kathrin Weber. Wahlhelfer können alle wahlberechtigten Personen werden, sofern sie nicht selbst kandidieren.