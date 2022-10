Die Stadt bittet zum Herbstputz

Zeitz/MZ/ank - In Zeitz sollen jetzt nicht nur Wohnungen gemütlich und winterfest gemacht werden, sondern auch Straßen und Wiesen. Deshalb ruft die Stadt Zeitz zum Herbstputz auf. Er soll am Sonnabend, 5. November, stattfinden. Zur Teilnahme aufgerufen sind laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung nicht nur Privatpersonen, sondern auch Vereine, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Hortgruppen, Jugendclubs und andere Institutionen. Treffpunkt ist 9 Uhr vor dem Rathaus am Altmarkt. Dort, heißt es, werden die Gruppen eingeteilt, es werden Müllsäcke und weiteres benötigtes Material ausgegeben und gemeinsam wird abgesprochen, welche Gruppe wo zum Einsatz kommt.

Mehr Lebensqualität

„Egal ob für eine saubere Umwelt oder ein sauberes Stadtbild: Wir freuen uns über jede helfende Hand, die herumliegenden Unrat in Zeitz beseitigt und so zu einem sauberen Erscheinungsbild und damit zu mehr Lebensqualität für alle beiträgt“, sagt Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Er selbst werde wieder mit seiner Familie dabei sein.

Geplant ist der Arbeitseinsatz bis etwa 12 Uhr. „Die ausgegebenen Hilfsmittel werden dann wieder eingesammelt oder können abgegeben werden“, heißt es.

Jens Staate, stellvertretender Leiter des Sachgebietes Ordnung und Sicherheit, der den Herbstputz koordiniert, teilt zudem mit, dass Mitarbeiter der Zeitzer innovativen Arbeitsfördergesellschaft die mit Unrat gefüllten Säcke an den Orten abholen, die vorab mit den Teams vereinbart wurden. Wer am 5. November keine Zeit zur Teilnahme am Herbstputz hat, sich aber trotzdem engagieren wolle, der könne sich an Staate wenden, heißt es zudem. „Nach Absprache finden wir auch hier eine Möglichkeit, um Müllsäcke herauszugeben und zu vereinbaren, wo diese gefüllt abgeholt werden sollen“, so Staate.

Putz auch in Ortsteilen

Der Herbstputz, so die Stadt weiter, sei natürlich nicht auf die Kernstadt beschränkt. Auch die Ortschaften könnten sich beteiligen. Absprachen sind ebenfalls mit Jens Staate möglich. „Wir legen keinen Wert darauf, dass die Aktion am besagten Samstag durchgeführt werden muss“, sagt er. Wichtig sei die Absprache.

Informationen und

Absprachen über Telefon 03441/8 32 40 oder per Mail

über [email protected]