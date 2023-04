Das Osterfelder Bildungs-, Freizeit- und Jugendzentrum im alten Bahnhof der Kleinstadt startet in die neue Saison. Was ein Lokführer damit zu tun hat.

Osterfeld/MZ - Im ehemaligen Warteraum des einstigen Osterfelder Bahnhofs geht es dieser Tage ziemlich bunt zu. Denn durch den Raum, der mittlerweile zum Osterfelder Bildungs-, Freizeit- und Jugendzentrum gehört, fahren kunterbunte Züge. Die sind aus Legosteinen und Resultat einer Ferienfreizeit, mit der der Bildungsbahnhof Osterfeld (Biba) mit seinen Angeboten für Kinder und Jugendliche in die neue Saison gestartet ist. Insgesamt 15 Mädchen und Jungen ab neun Jahren nahmen an dem dreitägigen Auftakt-Angebot „Basteln mit Lego“ in den Osterferien teil. „Und es wollten noch mehr mitmachen. Das Interesse war riesig“, freut sich Hausleiter Frank Ellmerich über die Resonanz und verspricht, dass die Veranstaltung keine Eintagsfliege bleiben wird.