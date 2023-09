Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Rund um Zeitz lässt sich viel mehr unternehmen, als vielleicht auf den ersten Blick auffällt. Sieht man einmal von so bekannten Sehenswürdigkeiten, wie dem Museum Schloss Moritzburg mit dem Deutschen Kinderwagenmuseum und dem Schlosspark ab, dann kann man immer noch viel Natur erleben, sich bewegen und dabei viele Entdeckungen am Wegesrand machen. Oder am Flussufer. Denn auch Kanutouren auf der Weißen Elster sind in Bornitz, unweit von Zeitz an der B2 gelegen, möglich.