Geussnitz/MZ/ric - Nach zwei Jahren coronabedingter Pause startete der Zeitzer Carnevalsverein (ZCV) am Wochenende mit neuem Programm in die aktuelle Faschingssaison. Unter dem Motto „35 Jahre ZCV ward uns verwehrt - mit 37 Jahren sind wir genau noch so begehrt“ luden die Jecken aus der Elsterstadt am Sonnabendabend zur ersten Galasitzung in die Gaststätte Drei Eichen nach Geußnitz ein. Vor ausverkauftem Saal boten die Karnevalisten ein abwechslungsreiches Programm von Funkenmariechen über Männerballett bis hin zu Hula-Hoop-Tänzerinnen. Besonders die vielen Sketche sorgten beim gut gelaunten Publikum für zahlreiche Lacher. Das Prinzenpaar Anna Magdalena I und Silvio I läutete zudem in seiner roten Robe an diesem Abend traditionell die Kussfreiheit ein. Am Sonntag gestalteten die Zeitzer Karnevalisten zudem einen Kinderfasching.