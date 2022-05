Die grüne Lunge von Zeitz: Weiter Blick ins Grüne im Kuhndorftal

Das Kuhndorftal bei Rasberg ist bei Zeitzern beliebt für Spaziergänge, Radtouren, Jogging- oder Walkingrunden. Wie man es findet und was es bietet.

Weit reicht der Blick auf grüne Wiesen und Hänge und alte Bäume im Kuhndorftal am Stadtrand von Zeitz.

Zeitz/MZ - Zeitz als grüne Wohnstadt, das soll das Bild sein, das Zeitz nach außen vermittelt. Was bietet die Stadt an grünen Lungen? In unmittelbarer Nähe gibt es einige Wander- und Spaziergangziele, Wege zum Joggen, Radfahren oder um mit dem Hund unterwegs zu sein. Ein beliebtes Ziel für viele Zeitzer ist das Kuhndorftal.