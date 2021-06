Die falsche Wahl getroffen?

Am Ende waren es 235 Wählerstimmen, die den Wahlkreis Zeitz zum letzten blauen Zipfel in Sachsen-Anhalt gemacht haben. Überall im Land hat die AfD am Sonntag ihre Direktmandate für den Landtag eingebüßt. Nur nicht in Zeitz. Lothar Waehler, politisch bisher ein eher unbeschriebenes Blatt, hat den CDU-Mann Arnd Czapek, der von 2011 bis 2016 schon einmal im Landtag saß, im Kreistag und im Gemeinderat arbeitet, in der Wählergunst hinter sich gelassen. Der Wahlkreis Zeitz also eine absolute Hochburg der AfD? Gewiss nicht. Schließlich konnte sich die CDU bei den Zweitstimmen sehr deutlich vor die AfD setzen.

Der Sieg von Waehler war wohl vielfach eher eine Entscheidung gegen Czapek. Denn der polarisiert. Er weiß eine ganze Menge Unterstützer hinter sich, hat aber auch viele Gegner. Zwar hatte sich Czapek in der Vergangenheit zum Beispiel im Ringen um die Ortsumfahrung für Theißen mit verdient gemacht und als es darum ging, nach dem Hochwasser 2013 Flutfördermittel in die Region zu holen. Aber er war auch negativ in die Schlagzeilen geraten.

Dabei ging es ebenfalls um Flutfördergeld. Czapek wurde vorgeworfen, sie unrechtmäßig für den Wiederaufbau einer ihm gehörenden alten Villa in der Zeitzer Baenschstraße genutzt zu haben. Czapek wurde deshalb verurteilt, später von einem anderen Gericht freigesprochen. Der Freispruch ist inzwischen aufgehoben. Eine neue Verhandlung steht an. Czapeks Ruf hat Schaden genommen. Vor der Wahl war er omnipräsent. Auch das dürfte mancher als abstoßend empfunden und Wählerstimmen gekostet haben.

Die Nominierung Czapeks als Kandidaten für den Landtag hat letztlich dem CDU-Konkurrenten AfD ganz gewiss in die Hände gespielt. Doch all das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass auch eine ganze Reihe von Menschen grundsätzlich unzufrieden mit der aktuellen Politik ist, mit ihrem Wahlkreuz Protest wählten und die bisherige Landesregierung einfach nur abwählen wollten. Und natürlich gibt es auch die treuen Gefolgsleute der AfD und die Menschen, die den Parolen dieser Partei blindlings hinterherlaufen. Das ist traurig.

Welche Folgen das Wahlergebnis vom Sonntag für Zeitz und das Umland hat, lässt sich nicht vorhersagen. Fakt ist, dass die demokratischen Parteien, die am Ende auch die Regierung stellen werden, eine Zusammenarbeit mit der AfD strikt ablehnen. Das dürfte das Lösen von Problemen hierzulande im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Braunkohleabbau und dem anstehenden Strukturwandel keinesfalls einfacher machen. Auch deshalb, weil der Wahlkreis Zeitz aktuell mit keinem anderen Abgeordneten im Landtag vertreten ist. Das ist wirklich traurig.

