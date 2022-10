Die EU macht Millionen locker

Naumburg/Zeitz/MZ - „A just transition“, also einen gerechten Übergang, möchte die EU-Komission für die Länder und Regionen schaffen, die direkt vom geplanten Kohleausstieg betroffen sind. „Just Transition Fund“ nennt sich dementsprechend ein Förderprogramm, welches am Freitag im Oberlandesgericht in Naumburg vorgestellt wurde. Der stellvertretende Generaldirektor für Regionalpolitik der EU-Kommission, der Litauer Normunds Popens, überreichte dort die Bescheide an die Staatssekretäre der Bundesländer Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.