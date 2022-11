Die Bremer Stadtmusikanten kommen nach Zeitz

Zeitz/MZ - Begeistert klatschen die Kinder zu der eingängigen Melodie mit, die Hahn, Katze, Hund und Esel auf der Bühne vorsingen. Etwa 90 kleine und große Zuschauer sind am Dienstagmorgen zur Premiere des Weihnachtsmärchens „Die Bremer Stadtmusikanten“ ins Neue Theater am Zeitzer Steinsgraben gekommen. Der große Saal ist gut gefühlt, alle Augenpaare richten sich auf die Bühne. „Es ist mir wichtig, dass die Kinder mitmachen. Das ist nicht wie im Film, sondern interaktiv“, sagt nach der gelungenen Vorstellung Regisseur André Rauscher, der auf der Bühne selbst in die Rolle des Esels geschlüpft ist.

