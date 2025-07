Ingrid und Günter Pröve haben am 15. Juli 1965 in Zeitz geheiratet. In ihrem Fotoalbum gibt es dazu viele Aufnahmen.

Zeitz/MZ. - Einen kleinen Rosenstrauß hält Ingrid Pröve in der Hand und freut sich. Vor 60 Jahren gab sie ihrem Mann Günter Pröve das Jawort. So haben die beiden ihre Leben, Arbeit und Hobby geteilt. „Ich bin in Zeitz geboren. Da gab es ein großes Geburtshaus gleich hinter dem jetzigen Neumarkt an der alten Stadtmauer, dort erblickten früher viele Zeitzer das Licht der Welt. Heute steht das einstige Geburtshaus als Ruine da“, erzählt der 85-Jährige. Er hat ein bewegtes Leben hinter sich. Nach dem Abitur ging er zum Chemie-Studium nach Greifswald, schrieb später seine Doktorarbeit an der Uni in Freiberg. Ingrid Pröve studierte Maschinenbau in Leipzig. „Sie wollte nicht so weit weg von ihrer Mutter“, neckt Günter Pröve seine Frau noch heute.