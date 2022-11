Diamant-Brief für Meister

Heinrich Leibner hat die Fleischerei in Reuden in der fünften Generation betrieben. Welche Auszeichnung er von der Handwerkskammer erhält.

Reuden/MZ - Ein Duft von frisch geräucherter Wurst liegt noch immer in der Luft. Im Schlachthaus stehen die Maschinen einsatzbereit und es könnte gleich losgehen, doch in der Fleischerei Leibner wird nicht mehr gearbeitet. „Ich habe zum 31. Oktober das Gewerbe endgültig abgemeldet“, sagt Heinrich Leibner. Damit geht eine mehr als 120-jährige Familientradition der Fleischerei in Reuden zu Ende. Für sein Lebenswerk wird Heinrich Leibner von der Handwerkskammer Halle an diesem Freitag mit dem diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet, eine ganz besondere Ehre. Der Original-Meisterbrief hängt im Treppenhaus und trägt das Datum 4. Juli 1962. Darüber das Exemplar von Vater Leibner vom 22. Mai 1929.