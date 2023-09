Hanna Tschiedel überzeugte mit einem Podiumsplatz bei der Heim-Meisterschaft in Zeitz.

Zeitz/MZ - Die Ausbeute des Kanuverein (KV) Zeitz bei den Deutschen-Schülermeisterschaften konnte sich sehen lassen: gleich drei Mal holten die Gastgeber auf der Heimstrecke in Haynsburg Edelmetall, zudem konnten sie am Ende mehrere Finalplätze vorweisen. Überzeugend war aber in jedem Fall der Auftritt von Hanna Tschiedel, die doppelt abräumte und dem jungen Duo Elaina Uhlemann und Sami Gießler.