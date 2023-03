Zeitz/MZ - Am 29. August 1983 waren Gudrun und Karl-Heinz Linke früh in Zeitz aufgebrochen. Sie wollten schon gegen Mittag in ihrem Feriendomizil am Werbellinsee ankommen. Das ganze Jahr über freute sich das Ehepaar auf den Sommerurlaub am geliebten See. Als die Kinder noch klein waren, hatten sie hier schon zusammen Urlaub gemacht. Sohn Jürgen kam 1962 auf die Welt und Tochter Ulrike zweieinhalb Jahre später. Es waren schöne Ferien. Angefüllt mit Badefreuden, Pilzesammeln und abendlichen Tierbeobachtungen am Ufer des Sees. So sollte es in diesem Jahr auch wieder werden. Nur ohne Kinder, denn die standen schon voll im Berufsleben und blieben in Zeitz, wo sie wohnten und arbeiteten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.