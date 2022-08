Der Schulbuch-Marathon läuft in der Zeitzer Gutenberg-Buchhandlung

Zeitz/MZ - Hunderte Schulbücher haben Pia Lautenschläger und Simone Neitz in diesem Jahr schon wieder in den Händen gehabt. Die beiden Mitarbeiterinnen der Zeitzer Gutenberg-Buchhandlung in der Judenstraße kümmern sich vorrangig um den reibungslosen Ablauf beim alljährlichen Schulbuch-Marathon. „Ja, eigentlich hat man zurzeit ständig ein Schulbuch in der Hand“, meint Pia Lautenschläger lachend. „Aber da ist auch vieles schon Routine.“