Der schiefe Turm in Predel: Schätze in Kugel

Predel/MZ. - Große Aufregung in der kleinen Kirche zu Predel. Die Kugel vom Kirchturm wurde bei der Sanierung heruntergenommen und am Montagnachmittag geöffnet. „Ich habe drei Mark in die Kugel gelegt. Dafür bekommt man heute drei Brote, sechs Bier und Butter“, schrieb Lothar Wiligalla vor 40 Jahren in einem Brief und endete mit dem Satz: „Ich bitte darum, dass hässliche Kriege verhindert werden.“