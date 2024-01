Alter Handwerksberuf steht bei jungen Leuten hoch im Kurs. Eine junge Frau und 23 junge Männer absolvieren ihre Abschlussprüfung in der Zeitzer Berufsschule. Was zu tun ist.

24 angehende Installateure absolvieren in dieser Woche die Gesellenprüfung in der Zeitzer Berufsschule. Die 21-jährige Michelle Seifert ist die einzige junge Frau in der Runde und war in der Zwischenprüfung die Beste in diesem Jahrgang.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - In den Werkstätten der Berufsschule Zeitz wird gesägt, geschraubt und gehämmert: Gesellenprüfung für 24 angehende Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung, Klimatechnik. „Ich habe keine Zeit, denn ich bin im Stress“, sagt Michelle Seifert. Die 21-Jährige ist die einzige junge Frau in der Runde und macht so manchem Mann etwas vor. „Zur Zwischenprüfung war ich die Beste, habe 97 von 100 Punkten geschafft“, sagt Michelle Seifert. Doch Handwerker auf den Baustellen sei noch immer eine Männer-Domäne. „Manche Jungs in meiner Klasse sind mir gegenüber ganz schön arrogant, machen Sprüche und mancher Lehrer hätte mir diese Ausbildung auch nicht zugetraut. Doch ich zieh mein Ding durch“, sagt sie. Dann sägt sie ein sechs Meter langes Metallrohr zurecht, schneidet am Ende ein Gewinde und montiert auf einer Wand eine komplette Hausversorgung mit Wasser, kompletten Heizungskreislauf samt Gasleitung. Dafür müssen die Rohre auf Länge geschnitten und anschließend verbunden werden. Ganz am Ende der Prüfung folgt eine Druckprüfung auf der Gasleitung.