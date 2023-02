Zeitz/MZ - Im ehemaligen Zetti-Verwaltungsgebäude regt sich neues Leben: Die Fassade ist noch grau und hat den 1970er-Jahre-Charme aus DDR-Zeiten. In der oberen Etage brennt am Abend Licht. Hier wird trainiert, denn Christian Stahn zog mit seinem Therapiezentrum ein. Der 35-Jährige siedelte vom Zeitzer Kalktor in die Donaliesstraße um. Wo einst Zetti Schokolade produziert wurde, hat Stahn ein Millionen-Projekt in Angriff genommen. Der Unternehmer hat das Haus gekauft, manches entkernt und mit einer behutsamen Sanierung begonnen. Im Treppenhaus liegen alte schwarz-weiße Terrazzoplatten, im obersten Geschoss ist bereits ein modernes Gesundheitszentrum entstanden.