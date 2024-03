Das Kunst-Naturschutzprojekt aus Zeitz hat jetzt in der Nähe von Frankfurt/Main am Kapellenhof Hirzbach angedockt. Wie es dann auf der Reise weitergeht.

Zeitz/MZ. - Die Glasarche, das Kunst-Naturschutzprojekt des Landschaftspflegevereins Mittleres Elstertal aus Zeitz, ist wieder umgezogen. Sie hat am neuen Standort in Hammersbach in Mittelhessen in der Nähe von Hanau beziehungsweise Frankfurt/Main angelegt. „Ich war mit vor Ort und habe die Glasarche mit aufgebaut“, sagt Rainer Helms. „Es ist immer erfreulich, wie das Kunstobjekt angenommen wird und auch zahlreiche Veranstaltungen mit dem Aufenthalt verbunden werden.“