Der malende Hausmeister aus Kretzschau

Bernd Nestler schuf in 18 Monaten 15 neue Bilder und zeigte sie in der Kirche. Wie er zu dem Hobby kam.

Kretzschau/MZ - Bernd Nestler liebt das Spiel mit Formen und Farben. Zum Kirchplatzfest in Kretzschau er hat zum ersten Mal seine Bilder in der Kirche ausgestellt und über 200 Gäste besichtigten die Kunstwerke. „15 Bilder habe ich in den letzten 18 Monaten gemalt“, erzählt Nestler. Die Motive stammen dabei zum großen Teil aus der Region, von Ausflügen in die Natur, ein schöner Wald, ein Bachlauf, ein Sonnenuntergang beispielsweise oder aus dem heimischen Garten. „Im Sommer saß ich mit Staffelei und Farben bei über 35 Grad am Teich in unserem Garten, da wurde es mir zu heiß und ich habe einfach unseren Gartenteich mit Schnee gemalt“, plaudert der 59-Jährige. Gegen die Hitze hat es freilich nicht geholfen.