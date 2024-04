Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wetterzeube/MZ. - „Das Wasser der Weißen Elster ist heiß begehrt. In Thüringen will man an der Elster bei Ahlendorf großflächig Kies abbauen, in Zeitz braucht Südzucker das Wasser und viele Müller setzen die Wasserkraft zur Stromgewinnung ein“, sagt Christian Nitsch zu Mitgliederversammlung des Fördervereins Elsterfloßgraben am Mittwochabend in Wetterzeube. Der Thüringer mahnt deshalb: „Für die Zukunft unseres Elsterfloßgrabens ist der Kampf um das Wasser entscheidend, denn wenn auf Thüringer Seite das Wasser fehlt, kann auch kein Wasser in den Floßgraben eingeleitet werden.“ Nitsch ist nicht nur aktives Vereinsmitglied, sondern ehemaliger Bürgermeister und Vorsitzender des Fördervereins Elsteraue in Crossen. Auch wenn in diesen Tagen die Elster viel Wasser führt, erinnert Nitsch an die trockenen und heißen Sommer der vergangenen Jahre. Da konnte man bequem zu Fuß durch das Wasser waten.