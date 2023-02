Zeitz/MZ - Aufgeregt ist Maddox Knechtel noch nicht. Der Countdown läuft und das Lampenfieber wird kommen. Am Samstag ist Premiere und Maddox steht mit der Jugendtheatergruppe Karambolage im Zeitzer Capitol auf der Bühne. Er spielt eine der beiden Hauptrollen. „Der Joker bin ich“, singt er in einem Lied. Es ist eine ganz besondere Premiere, denn das Musical „Das Brüllen der Schminke - der Geruch der Menge“ wurde noch nie zuvor in deutscher Sprache aufgeführt. Jetzt also in Zeitz.