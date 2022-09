Der Hollsteitzer Künstler Roland Lindner will Gäste mit Zeitzer Zankapfel überraschen

Hollsteitz/MZ - Das ehemalige Spritzenhäuschen direkt am Grazilbach in Hollsteitz ist ein wunderschönes Kleinod. Unterm Dach des stark mit Schlingpflanzen bewachsenen alten Gemäuers hat der ortsansässige Künstler Roland Lindner schon seit Jahren eine kleine Ausstellung. Zum Tag des offenen Ateliers am kommenden Wochenende öffnet er nun auch den Raum im Erdgeschoss, in dem vor hundert Jahren eine Handspritze untergebracht war. „Ich habe die letzten zwei Wochen damit verbracht, den Raum leerzumachen, herzurichten und mit Leben zu füllen. Jetzt ist er bereit“, sagt Lindner.