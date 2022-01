Der Existenzgründerpreis Zeitzer Michael wird später als geplant verliehen

2021 wurde der Zeitzer Michael in kleiner Runde an die Gewinnerin Annett Baumann übergeben. Die Übergabe wurde gestreamt. Gewinnerin Annett Baumann ist Gastronomin und Inhaberin des Dorfkrugs Rehmsdorf, Laudator war Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk (parteilos).

Zeitz/MZ/ank - Der Festakt zur Verleihung des Existenzgründerpreises Zeitzer Michael wird vom 10. Februar auf den 19. Mai verschoben. Das hat die Zeitzer Stadtverwaltung Dienstag mitgeteilt. Hintergrund für die Entscheidung ist die anhaltende Coronapandemie. Den Preis vergeben die Stadt Zeitz und die Beschäftigungsinitiative Pakt für Arbeit Zeitz gemeinsam.

Der Vorstand des Paktes für Arbeit hat laut Mitteilung einstimmig beschlossen, den Preis in diesem Jahr wieder in gewohnter Form, also mit einem Festakt im Festsaal von Schloss Moritzburg, zu verleihen. Im vergangenen Jahr war die Feier ausgefallen. Die Übergabe des Hauptpreises erfolgte im kleinen Rahmen und wurde via Internet übertragen.

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen, bedingt durch die Corona-Pandemie, gehen die Mitglieder des Paktvorstands davon aus, dass der ursprüngliche Termin nicht zu realisieren ist und den Ausweichtermin gefunden. „Wir möchten damit ein Zeichen setzen, dass der Pakt für Arbeit in dieser für alle sehr schwierigen Lage das Engagement junger Unternehmerinnen und Unternehmer in entsprechender Form würdigt“, sagt Markus Lorenz, Manager der Südzucker AG, Werk Zeitz, und Vorstandsmitglied im „Pakt für Arbeit Zeitz“.

Um den Preis haben sich in dieses Jahr 18 Unternehmerinnen und Unternehmer beworben. Die Palette der Start-up-Unternehmen reicht von Geschäften, die Innenstadt von Zeitz attraktiver machen möchten, über klassische Handwerksbetriebe, Transportunternehmen bis hin zu einem Landwirtschaftsbetrieb. Am 19. Mai soll auch wieder der „Dauerbrennerpreis“ vergeben werden. Hier stehen Unternehmen zur Wahl, die sich vor zehn Jahren um den „Zeitzer Michael“ beworben und sich erfolgreich am Markt behauptet haben. „Da im letzten Jahr der Preis nicht vergeben werden konnte, haben in diesem Jahr auch noch die Bewerber aus 2010 die Chance auf diese Auszeichnung“, heißt es. Traditionell werden mit dem Zeitzer Michael mehrere Sonderpreise in verschiedenen Kategorien vergeben. Nach dem Festakt haben die Vertreter der Wirtschaft Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und Kontakte für Netzwerke zu bilden oder auszubauen.

Erstmals ist der Zeitzer Michael 1999 für das Jahr 1998 vergeben worden. Gewinner war das Barina Kosmetiklabor.