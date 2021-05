Der erste neue Carport steht

Die neue Betriebsstätte der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) in Zeitz nimmt Konturen an. Ende des Jahres soll der Bau fertig sein.

Zeitz - Ein großer Kran dreht sich auf der Baustelle im Zeitzer Busdepot in der Nähe des Güterbahnhofes. Der erste Carport für die künftige Straßenmeisterei steht, die Pfeiler für das Verwaltungsgebäude sind aus dem Erdreich deutlich zu sehen, damit auch die Größe für die Umrisse des Neubaus zu erkennen. Für rund 13 Millionen Euro entsteht ein neues Domizil für die Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG). Die alte Werkstatt stammte aus dem Jahr 1972 und das Hochwasser 2013 hatte die Fundamente unterspült. Jetzt wird mit Fördermitteln gebaut.

„Es geht gut voran. Auf Grund des kalten Winters haben wir einen geringen Bauverzug von zirka drei Wochen“, sagt Lutz Däumler, Geschäftsführer der PVG. Er geht davon aus, dass Ende des Jahres der Neubau bezogen werden kann. Geht weiterhin alles gut, könnte im Oktober das Haus stehen. Danach folgt die Grundreinigung, müssen technische Anlagen schrittweise in Betrieb genommen werden. Aber auch die Außenanlagen und die Befestigung des Hofes müssten vor der Inbetriebnahme weitgehend fertig gestellt sein. Das Kernstück der Großinvestition ist eine Halle, die 100 Meter lang und 30 Meter breit ist. In die Halle kommt die Werkstatt für Busse mit Hebeanlage, Grube, Bremsen- und Abgasprüfstand beispielsweise.

„Wir haben feste Verträge und ich hoffe, dass es so passt“

Zum Neubau gehört ein Verwaltungsgebäude mit Büro und Einsatzleitung, Sozialtrakt, Umkleiden und Aufenthaltsraum. An die Halle schließt sich ein Carport für 48 Busse an. „Ich bin sehr froh, dass trotz europaweiter Ausschreibung die Mehrzahl der Aufträge an Firmen aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometern vergeben werden konnten“, sagt Däumler. So gingen die Aufträge zum Beispiel an die Naumburger Bauunion, die Installation Zeitz und die Firma Heinrich Wassermann in Crossen. Nur bei Spezialaufträgen wie die Waschanlage sei dies nicht möglich werden. Auch finanziell bewege man sich trotz der aktuellen Preissteigerungen auf dem Bau im geplanten Rahmen. „Wir haben feste Verträge und ich hoffe, dass es so passt“, sagt Däumler.

Zufrieden schaut auch Marcel Petzold aus seinem Büro direkt auf die Baustelle. Er ist seit einem Jahr der neue Betriebsstättenleiter in der Zeitzer Niederlassung. Eine Kehrmaschine dreht ihre Runden und reinigt drei- bis viermal am Tag die Straße. Die Busse stehen nur einen Steinwurf von der Baustelle entfernt am Güterbahnhof. Rund 80 Beschäftigte zählt die PVG am Standort Zeitz. Sie lenken 55 Busse. Hinzu kommen 20 Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei, die sich ebenfalls auf diesem Gelände befindet. Mittlerweile sitzen auch Frauen hinter dem Steuer, insgesamt sind es 15 Frauen von 180 Busfahrern im gesamten Unternehmen. Fünf Frauen sind am Standort Zeitz. (mz)