Profen/MZ - Schwarzer Kohlenstaub bedeckt sein Gesicht, Helm und Jacke zeugen ebenfalls von der Arbeit im Tagebau in Profen. „Wir mussten an der Verladestation schnell noch ein Verschleißteil auswechseln“, sagt der 22-Jährige und zieht die dicken Handschuhe aus. Er gehört zu den Jungfacharbeitern der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag). Genau gesagt ist er der beste Schlosser seines Jahrgangs und wurde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau dafür ausgezeichnet. „In meiner Abschlussprüfung habe ich 94 Prozent erreicht“, verrät er. Der normale Durchschnitt liege etwa bei 75 Prozent. Deshalb nahm er die besondere Auszeichnung von Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) entgegen. Die Ehrung fand im Steintor-Varieté in Halle statt. „Das war schon ein besonderer Moment, neben dem Ministerpräsidenten zu stehen und aus seiner Hand einen kleinen Pokal zu erhalten“, erinnert sich Seidel.

