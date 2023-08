In Zeitz und im Droyßiger-Zeitzer Forst müssen Samtpfoten, die draußen umherstreifen, kastriert und registriert werden. Was das für ihre Besitzer konkret bedeutet.

Zeitz/Droyssig/MZ - Wer in Zeitz oder der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst eine Katze hat, der er Freigang gewähren will, muss sie kastrieren lassen. Entsprechende Regelungen wurden vom Stadtrat beziehungsweise Verbandsgemeinderat beschlossen. Die Tiere müssen auch gechipt werden, erhalten also einen Transponder unter die Haut am Hals implantiert. Der wiederum kann vom Tierarzt, aber auch im Zeitzer Tierheim ausgelesen werden. Damit man dann aber auch weiß, wohin und zu wem die Katze gehört, muss sie registriert werden.