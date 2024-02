Zeitz/MZ/ank - Der Busverkehr in Zeitz und im ganzen Burgenlandkreis steht still: An diesem Donnerstag und Freitag streiken die Busfahrer der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) Burgenlandkreis zum dritten Mal in diesem Jahr. Dieses Mal bleiben die Busse nach einem Warnstreikaufruf der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft sogar für zwei Tage im Depot. Das soll den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Hintergrund des Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen, die am 20. März fortgesetzt werden sollen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 550 Euro mehr Lohn im Monat für die Busfahrer. Es geht aber auch insgesamt um bessere Arbeitsbedingungen. Die Arbeitgeberseite hat aus Gewerkschaftssicht bisher ein „respektloses“ Angebot unterbreitet. Sie bieten innerhalb von drei Jahren insgesamt eine Entgeltseigerung von fünf Prozent an. Im Jahr 2024 solle es gar keine Entwicklung der Entgelte geben. Allein auf dem Betriebshof Zeitz der PVG standen am Donnerstag rund 50 Busse still.