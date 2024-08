Dr. Friedrich Albin Köttnitz stammte aus Hohenmölsen, heiratete eine Mannsdorferin und lebte mit der Familie im Seckendorff’schen Palais im Brühl in Zeitz. Was über ihn bekannt ist.

Zeitz/MZ. - Fast 50 Jahre, und zwar bis kurz vor seinem Tod, hat Sanitätsrat Dr. med. Friedrich Albin Köttnitz, der am 24. März 1857 in Hohenmölsen geboren worden war, als Allgemeinmediziner in Zeitz mit einem überaus hohen Maß an Aufopferungsbereitschaft gewirkt.