Der Alte ist der Neue: Christian Thieme startet in zweite Wahlperiode als Oberbürgermeister in Zeitz

Oberbürgermeisterwahl in Zeitz

Zeitz/MZ - „Einwendungen gegen die Wahl liegen nicht vor. Die Wahl ist gültig.“ So formulierte der Vorsitzende des Zeitzer Stadtrates Ulf Altmann (CDU) in der Sitzung am Donnerstagabend den Beschluss, über den die Räte abstimmen mussten.

Es ging um die Zeitzer Oberbürgermeisterwahl am 5. März dieses Jahres, aus der Christian Thieme (CDU) im ersten Wahlgang gegen vier Mitbewerber als Sieger hervorgegangen ist. Die Abstimmung endete wenig überraschend einstimmig, und Altmann konnte dem neuen alten OB die Ernennungsurkunde überreichen und offiziell zur Wahl gratulieren. Damit ist Christian Thieme für weitere sieben Jahre ins Ehrenbeamtenverhältnis berufen als Verwaltungschef in Zeitz.

Nach der Verpflichtungserklärung ging es in der Sitzung mit der geplanten Tagesordnung weiter, und Thieme konnte nun auch seinen Bericht an den Stadtrat halten. Den nutzte er auch, um sich bei allen Wählerinnen und Wählern für die Unterstützung und die Wiederwahl zu bedanken.

„Es ist mir eine Ehre und Verpflichtung, alle Kraft und Energie für unsere geliebte Stadt einzusetzen“, sagte Thieme, „und gemeinsam mit ihnen zusammen, für die bestmögliche Entwicklung der Stadt Sorge zu tragen.“

Thiemes erste Amtszeit endet offiziell am Sonntag, 30 April, ab dem 1. Mai ist er „neu“ im Amt.