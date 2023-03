Wethau/MZ - Über fünf Jahre bereits dauert der Krieg. Die Menschen haben ihre Hoffnung verloren, leiden Not, werden mit dem Tod konfrontiert. Es ist der 9. April 1945. Artur Krumbholz ist damals zwölf Jahre alt. Als Junge erlebt er in Mertendorf die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges und später den Anfang einer anderen Zeit. „Am 9. April wurde Naumburg bombardiert. Die Tiefflieger beschossen auch die Kohlenstraße von Mertendorf nach Wethau“, erinnert sich Krumbholz. „Wir durften die Schule nicht mehr verlassen. Meine Mutter hatte mich gegen den Willen des Lehrers bei Strafandrohung aus der Schule geholt. Am 9. April hatten die Tiefflieger die Straßen mit Bordwaffen beschossen.“

