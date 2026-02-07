Winter ist schön, aber allmählich wächst die Lust auf Farbe und milde Tage. In einigen Zeitzer Innenstadtgeschäften will der Lenz schon fröhlich grüßen. Wo es so richtig warm ums Herz wird.

Den Frühling ins Haus holen: Wie das bei Händler in der Innenstadt in Zeitz mitten im Winter schon geht

Zeitz/MZ. - Schön, dass wir mal wieder richtig Winter haben. Aber ein bisschen Farbe wäre jetzt auch nicht schlecht. So ein Hauch Frühlingserwachen. Diese leise Sehnsucht ist mittlerweile da. Mal schauen, was sich in der Zeitzer Innenstadt finden lässt, um sie ein wenig zu stillen und die Vorfreude auf Frühling, Farben und ein fröhliches Osterfest zu wecken.