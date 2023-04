Alttröglitz/MZ - Im Chemiepark Zeitz soll eine große Anlage zur Verbrennung von Klärschlamme entstehen. Aktuell läuft das Genehmigungsverfahren beim Landesverwaltungsamt Halle. Investor Michael Wiese von der Firma Umwelttechnik Wiese in Berga (Thüringen) will rund 55 Millionen Euro investieren und rechnet noch 2023 mit Baubeginn, dies kündigte er im vergangenen Jahr an. Auf eine aktuelle Presseanfrage regiert er nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.