Die erste Protestkundgebung in Zeitz findet nicht zufällig zum Frauentag statt. Schließlich geht es bei den geplanten Schließungen um Geburtshilfe und Kinderstation.

Zeitz/MZ - Schlechtes Wetter, schlechte Stimmung in Zeitz: Die Geschäftsführung des SRH-Klinikums Burgenlandkreis will am Standort Zeitz die Geburtshilfe und die Kinderstation schließen. Unter den Zeitzern regt sich Protest. Etwa 500 Zeitzer haben sich zur ersten Protestkundgebung auf dem Altmarkt versammelt.

Demo in Zeitz gegen Schließungen am SRH-Klinikum

Udo Lange, Initiator des Aktionsbündnisses Zeitz, das gemeinsam mit Familie Wendland zu den Protesten aufgerufen hat, spricht als erster. „Wer hätte gedacht, dass wir uns jetzt hier wiedersehen“, sagte er zur Behrüßung

Bürger können die Gelegenheit nutzen und am Altmarkt die Petition von Katja und Wolfram Wendland zu unterzeichnen.