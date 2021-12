Demo gegen Corona-Politik, „Lügen und Diktatur“

Zeitz/MZ - Laut Polizei an die 1.000 Menschen haben sich am Montagabend auf dem Altmarkt in Zeitz versammelt, um nach eigenem Bekunden gegen den „Entzug der demokratischen Rechte in Deutschland“ sowie „Lügen und Diktatur“ im Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Regeln zu protestieren. Nach „Spaziergängen“ in Zeitz-Ost und der Innenstadt mit jeweils rund 700 Teilnehmern waren dieses Mal am Altmarkt auch Redner und Musikbeiträge organisiert. Ein kürzerer Spaziergang schloss sich an. Die Polizei sicherte die Demonstration ab.