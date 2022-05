Defizit im Haushalt in Zeitz: Jonglieren mit 35 Millionen, die konsolidiert werden müssen

Wo kann man in Zeitz überhaupt noch den Rotstift ansetzen?

Zeitz/MZ - Der ausgereichte Haushaltsentwurf der Stadt Zeitz ist ebenso wie das aufgrund des unausgeglichenen Etats erforderliche Haushaltskonsolidierungskonzept Gegenstand der Stadtratssitzung an diesem Donnerstag. Bis 2027 müsste die Stadt Zeitz demnach 35 Millionen Euro konsolidieren, was Verwaltung und Stadtrat völlig unrealistisch erscheint. Dennoch wollen Stadträte zustimmen. Warum das so ist und wie er die Situation einschätzt, wollte Angelika Andräs von Ulf Altmann (CD), Vorsitzender des Stadtrates und des Finanzausschusses, wissen.