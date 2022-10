Defekte Bremse stoppt Lkw

Die Autobahnpolizei Weißenfels nimmt in der Nacht zu Freitag an der Raststätte bei Osterfeld Laster unter die Lupe. Was die Stichproben erbracht haben.

Osterfeld/MZ - Es ist Donnerstagabend 22 Uhr. Das Thermometer zeigt 13 Grad. Der Mond kämpft sich durch die Wolken am Nachthimmel. Auf der Rastanlage der A 9 bei Osterfeld Richtung München stehen die Lkw, deren Fahrer hier ihr Nachtlager aufgeschlagen haben, dicht an dicht. Trotzdem kommen in steter Regelmäßigkeit weitere Laster an. Die werden meist flankiert von einem Polizeifahrzeug. Denn seit 20 Uhr führen Beamte des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes der Polizeiinspektion Halle (Zvad) hier eine Verkehrskontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durch. „Wir machen das regelmäßig, auch in der Nacht. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Aber eine nächtliche Kontrolle in diesem Umfang hat es in diesem Jahr noch nicht gegeben“, sagt Pressesprecher Veit Richter.