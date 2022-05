Das zieht neben Wohnungen ebenfalls in den Neubau in Tröglitz zieht

Zeitzer Wohnungsgenossenschaft investiert vier Millionen Euro in ein Geschäfts- und Wohnhaus. Welche Weichen vor Baubeginn gestellt werden mussten.

Zahlreiche Interessenten waren am Dienstag zur Grundsteinlegung für den Neubau der Zeitzer Wohnungsgenossenschaft nach Tröglitz gekommen. Jens Jaschke setzt im Beisein von Architektin Frances Reinhöfer die Platte auf den Grundstein. ZWG-Vorstand Jens Blasel hielt die Rede dazu.

Tröglitz/MZ - Es geht voran in Tröglitz. Mitten im Ort am Friedensplatz, wo vor kurzem noch die alte Kaufhalle stand, wächst ein moderner Neubau. Die Zeitzer Wohnungsgenossenschaft (ZWG) investiert rund vier Millionen Euro. So sollen 15 Zwei- und Dreiraumwohnungen und drei Gewerbeeinheiten im Herzen des Ortes entstehen.