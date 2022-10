Das war das „süßeste Stadtfest Mitteldeutschlands“, wie das Zuckerfest Zeitz gern genannt wird

Zeitz/MZ - Sonnenschein und angenehme Temperaturen: Das rundete das Zuckerfest-Wochenende in Zeitz ab. Mancher blieb am Samstagmorgen kurz nach dem Start des Programms in der Innenstadt in der Fußgängerzone staunend stehen: Von der Wendischen Straße bis zum Altmarkt, vom Roßmarkt bis zum Neumarkt bewegte sich ein Menschenstrom. Bereits da war stellenweise kein Durchkommen mehr. „Es ist einfach schön“, rief ein Mann im Vorbeigehen, „die Stadt lebt!“