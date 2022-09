Das Unternehmen spült in den kommenden Nächten Leitungen

Zeitz/MZ/ank - Von diesem Montag an bis zum Freitag führen die Zeitzer Stadtwerke Spülungen in ihrem Trinkwassernetz durch. Dabei seien sie bestrebt, die Beeinträchtigungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten. Deshalb, so Unternehmenssprecher Sebastian Nicolai, werden die Spülungen über Nacht - von 20 bis fünf Uhr - durchgeführt.