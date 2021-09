Das sind die Ergebnisse der sechs Projektteams des Creative Lab in Zeitz

Was Moos alles kann und wie es an den Würfel kommt, das erfuhren die Besucher im Schlosspark.

Zeitz/MZ - Zehn Wochen lang haben die Teilnehmer der sechs Projektgruppen des Creative Lab an Ideen gearbeitet, wie der Strukturwandel in Zeitz gestaltet werden kann. Als Abschluss der kreativen Arbeit hieß es am Samstag: Final Creative Lab. Eröffnet wurde die ganztägige Vorstellung der Projektergebnisse - die Zeitzer konnten alles entdecken, was bislang hinter den Türen der Nudelfabrik in der Paul-Rohland-Straße erdacht, erarbeitet, ausprobiert und umgesetzt wurde - in der Innenstadt.

Das mobile Café Caracho lud am Franziskanerkirchhof ein. (Foto: Angelika Andräs)

Julia Köhn, Projektleiterin des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes, machte dabei zweierlei deutlich: Man wolle mit der kreativen Arbeit der sechs Projektgruppen die Kreativwirtschaft mit ihren rund 1,8 Millionen Mitarbeitern und Mitwirkenden in Deutschland als Branche sichtbar machen. Und - bei aller Abschlusspräsentation der Ergebnisse in Zeitz - es sei kein Abschluss. „Drei Gruppen sind bereits in der Unternehmensgründung und mehrere würden gern in Zeitz bleiben und hier weitermachen“, sagte Köhn. Der Zeitzer Stadtrat (Zeitz 21) und Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Martin Exler war als Unterstützer und „Ermöglicher“ eingeladen worden. Er bezeichnete die Ergebnisse des Creative Lab als „eines der ersten sichtbaren Strukturwandelprojekte“.

Eröffnet wurde das Final Creative Lab am Roßmarkt. (Foto: Angelika Andräs)

Lust auf mehr

Zu entdecken gab es dann sieben Stationen mit ganz unterschiedlichen Projekten, Herangehensweisen und Ergebnissen. Eines war allen gemeinsam, sie waren durchweg interessant, machen Lust auf mehr und bergen Potenzial: Numa mit der gleichnamigen Camper-App und Mercury eSports am Roßmarkt, die Ausstellung „Alles zu seiner Zeit(z)“ in der alten Stadtbibliothek, das Café Caracho an der Franziskanerklosterkirche, das Bürgerbeteiligungsprojekt WeCreate in der Wendischen Straße 29 und das Moosprojekt Stimulated Nature am Schützenplatz und im Schlosspark. Der Mooswürfel im Schlosspark war leider, wie mehrere Besucher bedauerten, etwas versteckt, machte aber viele neugierig.

Björn Bloss und Robert Matzke entwickelten ihr Projekt WeCreate zur Bürgerbeteiligung erst digital, dann auch analog. (Foto: Angelika Andräs )

Über interessierte Zeitzer konnten auch Björn Bloss und Robert Matzke in „ihrem“ Laden in der Wendischen Straße nicht klagen. Begonnen hatten sie mit einer digitalen Bürgerplattform, aber dann gemerkt, dass auch das Analoge nötig ist, um die Bürger zu beteiligen. „Wir lernen ja auch dazu“, meinten sie. Mittlerweile sind es Hunderte Zeitzer, allein am Samstag fast 200, mit denen sie in Kontakt waren. Am Abend stand dann noch ein festlicher Ausklang mit Party und Gästen der Landesregierung in der Nudelfabrik auf dem Programm.