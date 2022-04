Das sagen Zeitzer zum Ausgang der Bundestagswahl 2021

Das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl steht fest. Was die Zeitzer zu dem Ergebnis sagen und welche Regierungskoalitionen sie sich wünschen.

ZEITZ/MZ - „War von vorn herein klar, wer gewinnt.“ Diesen Satz hört man von vielen Zeitzern, wenn man sie zu ihrer Meinung zum Wahlergebnis befragt. Ein älterer Mann, der auf einer Parkbank im Goethepark sitzt und seinen Namen nicht nennen möchte, sagt: „Das Ergebnis ist für mich keine Überraschung. Ich war aber auch nicht wählen, denn ändern tut sich sowieso nichts. Die Politiker im Bundestag sind nur an ihren Gehältern interessiert. Ich bin 77 Jahre alt und nach 50 Jahren Erwerbstätigkeit habe ich kaum was für die Rente. Wir bräuchten außerdem Politiker, die jünger sind als 45 Jahre, die ein bisschen frischen Wind reinbringen.“