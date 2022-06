Das Leid der Vierbeiner: Tierschützer fordern mit Petition in Zeitz Kastrationspflicht für Freigängerkatzen

Zeitz/MZ - Immer mehr Kommunen in Deutschland erlassen eine Katzenschutzverordnung. Im Burgenlandkreis oder in Zeitz ist das immer noch nicht geplant, obwohl es für die Einführung der Kastrations- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen auch in Sachsen-Anhalt die gesetzliche Grundlage gibt. Fünf Kommunen haben davon bereits Gebrauch gemacht. Die Zeitzer Tierschützer wollen diese Regelung einfordern. „Wir brauchen in der Stadt und im Burgenlandkreis endlich Kastrations- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen“, sagt Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer. „Unsere Petition dazu kann noch im Tierheim und auf unserer Internetseite unterschrieben werden. Eine andere Möglichkeit sehen wir nicht, um das unendliche Tierleid zu mindern.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<