Das Kreuz mit dem Kreuz in den Wahllokalen in Zeitz

Der Urnengang läuft teilweise zurückhaltend. Was Zeitzer und Bewohner aus Dörfern motiviert, in die Wahllokale zu gehen.

In Weickelsdorf gibt am Vormittag Uwe Junghans aus Haardorf seine Stimme ab, rechts Sarah Schäfer vom Wahlvorstand.

Zeitz - Um kurz vor 8 Uhr regnet es noch heftig in Zeitz. Vielleicht hält das den einen oder anderen davon ab, der sonst als Erster vor seinem Wahllokal steht. Ob Unterstadt, Innenstadt oder Zeitz-Ost: Der Landtagswahl-Sonntag beginnt eher verhalten. „Ich habe mich wieder früh auf den Weg gemacht, ich will dann noch zu den Enkeln“, sagt eine Anwohnerin der Innenstadt. Und fügt an, was an diesem Morgen oft zu hören ist: „Ich wollte gar nicht wählen gehen, denn egal wie und was, es ändert sich doch nichts.“

Das besondere Wahllokal in Weickelsdorf? (Foto: Torsten Gerbank)

Die Wahllokale 15 und 16 befinden sich direkt nebeneinander in der Turnhalle der Grundschule Zeitz-Ost am Platz der deutschen Einheit. Auch hier ein verhaltener Start. Obwohl, wie die ehrenamtliche Helferin Kathrin Gröschel, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, für das Wahllokal 16 sagen kann, doch schon einige Leute da waren. Auch nebenan kommen, nachdem der Regen eine halbe Stunde später nachlässt, immer wieder Wähler. „Wir haben ja noch den ganzen Tag Zeit“, meint René Heinrich optimistisch. Der stellvertretende Sachgebietsleiter der Zeitzer Feuerwehr hat auf ein freies Wochenende zu Hause in Zwenkau verzichtet und macht ehrenamtlich „Dienst“ als Wahlvorstand. „Das ist schon wichtig“, meint er. Schließlich soll die Landtagswahl ohne Pannen ablaufen. Deshalb haben sich auch rundherum wieder viele Freiwillige gefunden, die die Wähler begrüßen, Listen abgleichen und schließlich den ordnungsgemäßen Ablauf an der Wahlurne überwachen. Heinrich kann zwar mittags eine Pause machen, aber 18 Uhr ist er wieder hier, denn dann beginnt das große Auszählen.

„Es ändert sich so oder so nichts.“

Eine Frau kommt zum Wahllokal. Natürlich gehen sie und ihr Mann wählen, sagt sie. Aber auch sie meint eher resigniert: „Es ändert sich so oder so nichts.“ Ein jüngerer Mann sieht das genau so. „Am Ende regieren dieselben Politiker weiter, holen sich halt alles in eine Koalition dazu, damit sie weiter an der Macht sind, auch wenn das Volk sie abgewählt hätte. Das demotiviert“, meint er. Dennoch ist er überzeugt davon, dass man wählen gehen muss. „Es ist wenigstens für mein gutes Gefühl. Eigentlich sehe ich es als Pflicht.“ In der Unterstadt haben sich zwei Familien auf den Weg gemacht. Für sie ist klar, wen und welche Partei sie wählen. „Obwohl wir wissen, dass unsere Stimme am Ende keine Veränderung bringt“, meint einer der Männer. „Da fragt man sich schon, wie sinnvoll der Urnengang ist. Aber wir wollen uns nicht den Vorwurf machen müssen, dass wir es nicht wenigstens versucht hätten.“

Verhalten begann der Landtagswahl-Sonntag in Zeitz, hier im Wahllokal 15/16 in Zeitz-Ost. (Foto: Angelika Andräs)

Wahlvorstände in Tröglitz, Droßdorf und Weickelsdorf waren Sonntagvormittag nicht unzufrieden mit der bisherigen Wahlbeteiligung. „Wir hatten straff zu tun“, sagte zum Beispiel Yvonne Walde, stellvertretende Vorsteherin im Wahllokal zehn, das sich in der Tröglitzer Kindertagesstätte gleich neben dem Wahllokal elf befand. Bis gegen elf Uhr war die Zahl der Wähler, die ihre Stimmzettel ausfüllten, auf etwa 160 gewachsen. Im Bereich des Wahllokales, zu dem etwa der halbe Ort Tröglitz gehört und dazu die Dörfer Gleina, Kadischen und Alttröglitz, gibt es laut Walde etwas mehr als 1.100 Wahlberechtigte. Mit Blick auf die Beteiligung am Vormittag ging sie davon aus, dass jetzt mehr Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen als zur Landratswahl vor ein paar Wochen. Der erste Wähler sei praktisch mit Öffnung des Wahllokals vor Ort gewesen, so Walde. Zu denen, die am Vormittag ihre Stimme abgaben, gehörte Christopher Sieg aus Tröglitz. Es gehöre sich einfach, wählen zu gehen, sagte der 34-Jährige gegenüber der MZ. Sonst dürfe man sich ja im Nachhinein auch nicht „aufregen“, wenn einem etwas nicht passe.

Die beiden Wahlkabinen in Droßdorf sind besetzt. (Foto: Torsten Gerbank)

Von denen, denen er seine Stimme gegeben habe, erwarte er, dass sie ihre Versprechen von vor der Wahl auch einlösen. Wichtig sei ihm das Vorankommen der Wirtschaft. Den Weg in das Droßdorfer Wahllokal im Gemeindezentrum hatten bis gegen 11.30 Uhr etwa 100 Wähler gefunden. Zudem, so wusste Steffi Pinkert, die stellvertretende Wahlleiterin, hätten bereits etwa 100 Frauen und Männer von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht. Mit Blick auf die Erfahrungen vergangener Wahlen ging sie davon aus, dass es im Bereich Droßdorf am Ende eine Wahlbeteiligung von etwa 50 bis 55 Prozent geben werde. Im Weickelsdorfer Wahllokal hatten etwa zur Halbzeit des Wahltages 162 der 657 Wahlberechtigten aus Weickelsdorf, Waldau, Roda und Haardorf ihre Stimmen abgegeben. Zu den Wählern gehörte Uwe Junghans. Der 55-Jährige aus Haardorf sprach von einem klaren Wahlziel: „Mir gefällt die Coronapolitik nicht und ich will die Regierung abwählen.“ Junghans denke, es sollte jedem selbst überlassen sein, wie er sich gegen das Coronavirus schützt. Den Druck den es Moment gebe, finde er nicht gut. (mz)