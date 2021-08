Das kostet in Zeitz ein Reihenhaus im Schnitt

Zeitz/MZ/And - Auf dem Immobilienmarkt in Zeitz ist kein spezieller Corona-Effekt spürbar. Das zeigt die jährliche Studie „LBS Markt für Wohnimmobilien“, an der sich auch LBS-Gebietsleiter Thomas Dziurla beteiligt hat. In einer Mitteilung informiert die LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG darüber.

„Immer mehr Immobilieninteressente weichen derzeit von den Großstädten auf das Umland aus. Denn hier lässt sich der Wunsch nach Wohneigentum meist günstiger verwirklichen“, so Thomas Dziurla. Insgesamt wurden bundesweit 600 Immobilienexperten der LBS und Sparkassen vom Marktforschungsinstitut empirica zu den aktuellen Angebotspreisen befragt.

Oft sind Eigentumswohnungen der Einstieg in die eigenen vier Wände. In Zeitz müssen Käufer mit einem Preis von 36.000 Euro rechnen, wenn sie eine gebrauchte Wohnung mit 80 Quadratmetern erwerben möchten. Das entspricht 450 Euro pro Quadratmeter. Erschlossene Baugrundstücke kosten in Zeitz durchschnittlich 55 Euro je Quadratmeter, die Einstiegspreise liegen bei 40 Euro.

Für ein gebrauchtes Reihenhaus werden im Schnitt 100.000 Euro aufgerufen, die Preise variieren je nach Lage und Ausstattung zwischen 85.000 und 155.000 Euro, heißt es weiter. Wer mehr Platz haben und ein gebrauchtes, freistehendes Einfamilienhaus kaufen möchte, muss dafür durchschnittlich 110.000 Euro einplanen. Zum Vergleich: Eine solches Eigenheim kostet in Magdeburg 265.000 Euro. In der teuersten Kategorie werden bis zu 500.000 Euro verlangt.

Grundsätzlich steigt der Wert der Immobilien – und damit auch der Preis. „Gerade deshalb ist es vor allem für junge Menschen wichtig, frühzeitig Eigenkapital für die eigenen vier Wände anzusparen“, sagt LBS-Gebietsleiter Thomas Dziurla.

Alle aktuellen Immobilienpreise in über 1.000 Orten in Deutschland sind abrufbar unter: lbs-mfw.de