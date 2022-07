Das ist in Theißen bei Zeitz los

Mehrere Feste haben die Theißener dieses Jahr bereits gefeiert. Was gerade außerdem im Ort passiert und was noch kommt.

Theissen/MZ - In Theißen sorgt momentan das Freibad für Abkühlung während der Hitze. „Wir sind froh, dass die Eröffnung geklappt hat“, sagt Olaf Köstler (Freie Wähler Theißen) vom Ortschaftsrat. Nur sei leider der dazugehörige Spielplatz noch gesperrt, ausgerechnet in der Ferienzeit. „Dort waren Spielgeräte nicht in Ordnung, die sind aber bereits repariert“, so Köstler. Zurzeit werde noch Sand nachgefüllt.