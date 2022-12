Das erlebt ein Südafrikaner im Freiwilligendienst in der Stadt

Der 21-Jährige Daniel Sishi leistet in der Leuchtturmgemeinde in Zeitz seinen Freiwilligendienst. Wieso er dafür in die Elsterstadt gekommen ist.

Daniel Sishi aus Südafrika unterstützt die Leuchtturmgemeinde in Zeitz bei allen Aktivitäten, etwa zum Bibelcafé am Nachmittag.

Zeitz/MZ - Von der südafrikanischen Metropolregion Johannesburg, in der acht Millionen Menschen leben, in die deutsche Kleinstadt Zeitz ist es ein großer Schritt. Daniel Sishi hat ihn gewagt. „Es war mein erstes Mal im Flugzeug, so weit weg von Südafrika“, erinnert er sich an die aufregende Reise. Seit Mai unterstützt er als Freiwilliger die Zeitzer Leuchtturmgemeinde im Steinsgraben. Und er hat sich gut eingelebt, wie ein Besuch in der Gemeinde von Pastor Jörg Recknagel zeigt.